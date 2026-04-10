Названы пять способов проверить звонок «из банка»

Аферисты все чаще представляются россиянам под видом сотрудников банковских организаций. Кандидат экономических наук Олег Абелев рассказал изданию «Прайм», как действовать, чтобы распознать обман и не потерять сбережения.
Во-первых, необходимо срочно прервать разговор. Киберпреступники любят использовать методы психологического давления, чтобы отключить у жертвы способность критически мыслить. Второе — нужно перезвонить в банк самостоятельно по официальному номеру. Никогда не набирайте номер, который вам продиктовал собеседник.
«Не сообщайте коды из СМС и данные карт: полные номера, CVV-коды, пароли и коды из СМС, данные для входа в личный кабинет. Настоящий сотрудник банка никогда не попросит вас назвать эти сведения», — предостерегает эксперт.
Кроме того, рекомендуется проверять информацию в мобильном приложении банка, а не верить словам звонящего. Не действуйте под диктовку незнакомцев, не скачивайте по их просьбе сторонние приложения, а также не бойтесь советоваться с близкими. Злоумышленники часто требуют молчать о звонке и не распространяться близким, что является одним из признаков поджидающего обмана.
Ранее в МВД России раскрыли необычный случай, когда пенсионерка обманула мошенников, а не наоборот. В Саратове пожилая женщина передала им вместо денег тетрадные листы.