Названы пять способов проверить звонок «из банка»

Аналитик Абелев: При подозрительном звонке из банка лучше прервать разговор

Аферисты все чаще представляются россиянам под видом сотрудников банковских организаций. Кандидат экономических наук Олег Абелев рассказал изданию «Прайм», как действовать, чтобы распознать обман и не потерять сбережения.

Во-первых, необходимо срочно прервать разговор. Киберпреступники любят использовать методы психологического давления, чтобы отключить у жертвы способность критически мыслить. Второе — нужно перезвонить в банк самостоятельно по официальному номеру. Никогда не набирайте номер, который вам продиктовал собеседник.

«Не сообщайте коды из СМС и данные карт: полные номера, CVV-коды, пароли и коды из СМС, данные для входа в личный кабинет. Настоящий сотрудник банка никогда не попросит вас назвать эти сведения», — предостерегает эксперт.

Кроме того, рекомендуется проверять информацию в мобильном приложении банка, а не верить словам звонящего. Не действуйте под диктовку незнакомцев, не скачивайте по их просьбе сторонние приложения, а также не бойтесь советоваться с близкими. Злоумышленники часто требуют молчать о звонке и не распространяться близким, что является одним из признаков поджидающего обмана.

Ранее в МВД России раскрыли необычный случай, когда пенсионерка обманула мошенников, а не наоборот. В Саратове пожилая женщина передала им вместо денег тетрадные листы.