05:52, 10 апреля 2026Интернет и СМИ

Названы пять способов проверить звонок «из банка»

Аналитик Абелев: При подозрительном звонке из банка лучше прервать разговор
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Аферисты все чаще представляются россиянам под видом сотрудников банковских организаций. Кандидат экономических наук Олег Абелев рассказал изданию «Прайм», как действовать, чтобы распознать обман и не потерять сбережения.

Во-первых, необходимо срочно прервать разговор. Киберпреступники любят использовать методы психологического давления, чтобы отключить у жертвы способность критически мыслить. Второе — нужно перезвонить в банк самостоятельно по официальному номеру. Никогда не набирайте номер, который вам продиктовал собеседник.

«Не сообщайте коды из СМС и данные карт: полные номера, CVV-коды, пароли и коды из СМС, данные для входа в личный кабинет. Настоящий сотрудник банка никогда не попросит вас назвать эти сведения», — предостерегает эксперт.

Кроме того, рекомендуется проверять информацию в мобильном приложении банка, а не верить словам звонящего. Не действуйте под диктовку незнакомцев, не скачивайте по их просьбе сторонние приложения, а также не бойтесь советоваться с близкими. Злоумышленники часто требуют молчать о звонке и не распространяться близким, что является одним из признаков поджидающего обмана.

Ранее в МВД России раскрыли необычный случай, когда пенсионерка обманула мошенников, а не наоборот. В Саратове пожилая женщина передала им вместо денег тетрадные листы.

