Иностранный банк отчаялся продать свой бизнес в России

«Ъ»: Unicredit собрался ликвидировать Юникредит-банк из-за невозможности продажи

Итальянская группа Unicredit склоняется к тому, чтобы полностью ликвидировать российский Юникредит-банк и сдать лицензию, поскольку отчаялась продать его местным или ближневосточным инвесторам. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

За год кредитный портфель банка сократился в два раза, объем депозитов — на 30 процентов, а число сотрудников — на 40 процентов. По словам собеседников издания, процесс продолжится, пока бизнес не свернут.

Уйти из России как можно скорее от банков из стран Евросоюза, в том числе от Unicredit, не первый год требует Европейский центробанк (ЕЦБ). В феврале прошлого года глава итальянской группы Андреа Орчел утверждал, что видит определенный интерес к российским активам со стороны стран, не вводивших санкции против России. В то же время он неоднократно заявлял, что продажа Юникредит-банка по любой цене не обсуждается.

Действующие правила предполагают, что при продаже иностранным бизнесом с собственниками из недружественных стран российских активов дисконт должен составлять не менее 60 процентов от рыночной стоимости. Кроме того, владельцам придется заплатить в бюджет добровольный взнос в размере не менее 35 процентов от стоимости актива.

По экспертным оценкам, при такой «комиссии» на вывод собственник получит примерно десять процентов от капитала Юникредит-банка, то есть сделка выглядит чрезвычайно невыгодно.

Банки с иностранным участием имеют право ликвидировать свои активы в России, но не смогут вывести оставшееся имущество и денежные средства. Они будут заморожены на специально для этого введенных счетах типа С, хотя формально речи о конфискации не идет.

Глава проектов адвокатского бюро «Вертикаль» Иван Бабин отметил, что средства на счетах С могут использовать при обмене активов, но эта процедура не выглядит простой. Она требует согласования правительственной комиссии, разрешения Банка России, указа президента РФ, а также определенной политической воли.

Ранее глава набсовета австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) Эрвин Хамеседер назвал попытки уйти из России, как требует ЕЦБ, сизифовым трудом. До этого источники, знакомые с деталями переговоров, сообщали, что RBI не может получить согласие правительства на любую сделку с российским Райффайзенбанком.