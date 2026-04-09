В зарубежном банке назвали попытки уйти из России сизифовым трудом

Глава Raiffeisen Хамеседер описал исключительную сложность продажи бизнеса в РФ

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) по-прежнему не оставляет попыток продать бизнес в России, как требуют западные регуляторы, но сталкивается с огромным количеством препятствий. Об этом на годовом собрании акционеров рассказал глава набсовета группы Эрвин Хамеседер, передает «Интерфакс».

«Учитывая сложность ситуации, это сизифов труд», — объяснил он, напомнив, что ограничения на наращивание бизнеса в стране остаются в силе, а кредитование почти полностью встало.

Главным активом RBI в России остается Райффайзенбанк, занимавший 12 место по размеру активов в 2025 году. По итогам года он зафиксировал чистый убыток в размере 86 миллионов евро после уплаты налогов. На результат повлияло списание средств по искам «Распериа трейдинг лимитед», подчеркнул Хамеседер.

Осенью прошлого года стало известно, что RBI в очередной раз не смог продать долю в Райффайзенбанке, так как не получил разрешения российского правительства. По словам источников, Москва не станет одобрять любую возможную сделку, так как опасается, что при новом собственнике в отношении банка тут же введут санкции.