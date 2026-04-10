09:32, 10 апреля 2026

Некоторые импортные товары в России подорожали из-за ситуации в Иране

Кирилл Луцюк

Ситуация на Ближнем Востоке обернулась для России подорожанием некоторых импортных товаров. Об этом сообщили «Известия».

Издание процитировало GR-директора группы «Михайлов и партнеры» Алексея Хижняка, по словам которого литий-ионные аккумуляторы и полупроводниковые компоненты выросли в цене более чем на десять процентов. Автозапчасти (собранные из компонентов из Юго-Восточной Азии и Европы) подорожали на 7,8–9,2 процента. Для кабелей, трансформаторов, бытовой техники повышение стоимости оценивается в 6,5–8,7 процента.

По словам владельца сети дилерских центров «Альянс Тракс» Алексея Иванова, рост цен на энергоносители сказывается на стоимости пластмасс и смазочных материалов. В свою очередь, ведущий аналитик «АМаркетс» Игорь Расторгуев заявил, что из-за перебоев в поставках подорожало сырье производства удобрений — аммиак и сера. Как следствие, цены на карбамид выросли примерно на 50 процентов. Это может сказаться на стоимости сельскохозяйственной продукции.

Ранее сообщалось, что положение дел, которое сложилось в Персидском заливе, обернулось резким скачком глобального индекса цен на удобрения. А это угроза глобальному производству продовольствия.

