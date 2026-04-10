13:35, 10 апреля 2026Наука и техника

Обнаружен простой способ усилить иммунную защиту организма

Temperature: Cауна активирует иммунную систему и усиливает защиту организма
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gpointstudio / Freepik

Посещение сауны может временно активировать иммунную систему и усиливать защиту организма. К такому выводу пришли исследователи из Финляндии, чья работа опубликована в журнале Temperature.

В исследовании приняли участие 51 взрослый человек. Участники провели около 30 минут в сауне с коротким охлаждением под холодным душем. После этого ученые измерили показатели крови и обнаружили увеличение числа лейкоцитов — клеток, отвечающих за борьбу с инфекциями.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025

Особенно заметно возрастало количество нейтрофилов и лимфоцитов, которые играют ключевую роль в иммунном ответе. По словам исследователей, сауна может способствовать «перераспределению» этих клеток: они выходят из тканей в кровоток и временно активнее участвуют в защите организма.

При этом уже через полчаса после процедуры уровень клеток возвращался к исходным значениям. Это указывает на кратковременный характер эффекта, схожий с реакцией организма на физическую нагрузку.

Авторы подчеркивают, что речь идет только о немедленном воздействии после одного сеанса. Для оценки долгосрочного влияния сауны на иммунитет необходимы дополнительные исследования.

Ранее ученые выяснили, что короткое погружение в холодную воду улучшает эмоциональное состояние.

    «Целый поток оскорблений». Трамп накричал на генсека НАТО. В чем причина?

    Россиян предупредили об ошибке в Страстную неделю

    Жители трех регионов бросились брать семейную ипотеку

    Стало известно о готовности Франции начать войну с Россией вместо ведения переговоров

    Россиянам пригрозили тюрьмой за выброс мусора из окна

    Стало известно о жертве при взрыве в столице российского региона

    Хоровод и ярмарку устроят на международном фестивале народного искусства в России

    Раскрыты последние слова не выжившего на Камчатке туриста

    В ЕС захотели провести либерализацию визового режима для постсоветской страны

    Пользователей Windows 11 встретил черный экран

    Все новости
