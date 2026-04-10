Эррол Маск назвал введенные против России санкции абсолютной чепухой

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск назвал введенные против России санкции абсолютной чепухой. Его слова приводит ТАСС.

«Я считаю, что все санкции — это абсолютная чепуха. И когда я увидел Москву, я сказал, что это самый лучший город Земли», — сказал он.

Эррол Маск добавил, что считает Россию восхитительной страной с восхитительными людьми, у которых много планов и возможностей.

По его словам, «все санкции и все плохие вещи», которые рассказывают о России на Западе, на самом деле являются отражением злости.

Ранее отец Илона Маска назвал президента России Владимира Путина рациональным и уверенным в своих решениях лидером.