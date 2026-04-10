18:30, 10 апреля 2026Мир

Отец Илона Маска жестко высказался о санкциях против России

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Pavel Bednyakov / Reuters

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск назвал введенные против России санкции абсолютной чепухой. Его слова приводит ТАСС.

«Я считаю, что все санкции — это абсолютная чепуха. И когда я увидел Москву, я сказал, что это самый лучший город Земли», — сказал он.

Эррол Маск добавил, что считает Россию восхитительной страной с восхитительными людьми, у которых много планов и возможностей.

По его словам, «все санкции и все плохие вещи», которые рассказывают о России на Западе, на самом деле являются отражением злости.

Ранее отец Илона Маска назвал президента России Владимира Путина рациональным и уверенным в своих решениях лидером.

    Последние новости

    Страны Прибалтики высказались о разрешении на пролет дронов ВСУ

    Овечкина номинировали на еще одну индивидуальную награду в НХЛ

    Российские полицейские спасли жизнь 11-месячному ребенку

    Известный комик публично извинился перед Масляковыми

    Желающих оставаться здоровыми мужчин призвали регулярно сдавать четыре анализа

    Россиянин создал ботинки с крысиными мордами и привлек внимание иностранцев

    Трамп анонсировал результаты переговоров с Ираном в течение суток

    Российский режиссер поздравил коллег с внесением в базу «Миротворца»

    «АвтоВАЗ» объявил о бесплатной установке системы безопасности на одну модель

    Российская авиакомпания вновь анонсировала распродажу билетов

    Все новости
