02:01, 10 апреля 2026

Открыт эффективный способ замедления старения организма

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kite_rin / Shutterstock / Fotodom

Сохранение собственных молодых клеток может в будущем помочь замедлить старение и поддерживать здоровье в пожилом возрасте. Об этом рассказал генетик Артур Исаев, подчеркнув, что такие технологии уже частично доступны и активно развиваются, сообщается на KP.RU.

Речь идет о создании так называемого клеточного «резерва» — заранее заготовленных и замороженных в криобанке клеток организма. Сегодня уже можно сохранять, например, клетки крови и иммунной системы. Предполагается, что спустя годы их можно будет «вернуть» в организм, когда собственные клетки начнут хуже работать из-за возрастных изменений.

По словам специалиста, такие клетки могут действовать как «ремонтный материал»: помогать восстанавливать поврежденные ткани, снижать хроническое воспаление и поддерживать иммунную защиту. Это важно, потому что старение связано не только с износом органов, но и с ухудшением способности организма к самовосстановлению.

Пока подобные технологии остаются ограниченно доступными и требуют дальнейших исследований. Однако эксперты считают, что в ближайшие годы они могут стать частью персонализированной медицины и изменить подход к продлению здоровой жизни, сместив акцент с лечения заболеваний на их профилактику.

Ранее ученые выяснили, что силовые тренировки замедляют старение мозга и улучшают его работу.

