Пасхальное перемирие в зоне СВО назвали проверкой для Зеленского

Политолог Перенджиев счел пасхальное перемирие проверкой Зеленского на вшивость

Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, является проверкой на вшивость украинского лидера Владимира Зеленского, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Это для Зеленского очередная проверка на вшивость в том смысле, чтобы понять, на сколько украинская сторона, вообще, договороспособна, потому что все прошлые перемирия, которые были объявлены Путиным, украинская сторона не соблюдала и все время показывала неспособность идти на перемирие. Хотя Зеленский после этого неоднократно хныкал, что, мол, Россия не идет на перемирие — пожалуйста, пошли на перемирие, ждем, будет он себя вести как нормальный человек или снова будет вести себя как последний подонок, снова хотим понять», — высказался политолог.

Ранее Путин сделал объявление о пасхальном перемирии, которое будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.

После Зеленский заявил о готовности страны действовать зеркально. Он также отметил, что людям необходимо реальное движение к миру, добавив, что у сторон «есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи».

