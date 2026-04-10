Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:08, 10 апреля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Пасхальное перемирие в зоне СВО назвали проверкой для Зеленского

Политолог Перенджиев счел пасхальное перемирие проверкой Зеленского на вшивость
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Volodymyr Petrov / Press Service of the 33rd Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, является проверкой на вшивость украинского лидера Владимира Зеленского, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Это для Зеленского очередная проверка на вшивость в том смысле, чтобы понять, на сколько украинская сторона, вообще, договороспособна, потому что все прошлые перемирия, которые были объявлены Путиным, украинская сторона не соблюдала и все время показывала неспособность идти на перемирие. Хотя Зеленский после этого неоднократно хныкал, что, мол, Россия не идет на перемирие — пожалуйста, пошли на перемирие, ждем, будет он себя вести как нормальный человек или снова будет вести себя как последний подонок, снова хотим понять», — высказался политолог.

Ранее Путин сделал объявление о пасхальном перемирии, которое будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.

После Зеленский заявил о готовности страны действовать зеркально. Он также отметил, что людям необходимо реальное движение к миру, добавив, что у сторон «есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok