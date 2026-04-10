Культура
11:08, 10 апреля 2026

Педагог по вокалу Гагариной и Пьехи умерла от осложнений после ковида

Звездный педагог по вокалу Наталья Андрианова умерла от осложнений после ковида
Андрей Шеньшаков

Фото: Will Francis / Unsplash

Известный педагог по вокалу Наталья Андрианова, которая работала со многими звездами российского шоу-бизнеса, ушла из жизни на фоне осложнений после ковида. Об этом сообщила вдова Михаила Круга Ирина в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Известно, что педагог скончалась 8 апреля. 19 марта она отпраздновала 86-й день рождения. Будучи автором собственной методики обучения вокалу, Андрианова возглавляла отделение кафедры музыкального искусства эстрады в РАМ имени Гнесиных. Среди ее учеников были Полина Гагарина, Жасмин, Стас Пьеха, Сергей Пенкин и многие другие артисты.

Одной из первых на трагические новости отреагировала Ирина Круг, которая тоже занималась вокалом с Андриановой. Исполнительница хита «Тебе, моя последняя любовь» обратилась с трогательными словами, опубликовав их совместное фото.

«Наталья Зиновьевна, без вас мир остановился! Вы были не просто учителем, а настоящим ориентиром в мире искусств и педагог от Бога! Помним, любим, скорбим», — написала она.

Ранее стало известно, что советская актриса театра и кино Наталья Климова, снявшаяся в фильме-сказке «Снежная королева», скончалась на 88-м году жизни.

