Пенсионер укусил незнакомку под цветущей сакурой и перестал дышать через час

В Японии 89-летний мужчина умер после того, как укусил незнакомку под сакурой

В Японии 89-летний мужчина во время ссоры укусил незнакомку за руку, а после задержания полицией потерял сознание. Об этом сообщает SoraNews24.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 апреля, в парке Суимейдай Эдохиган-но Мори в городе Каваниси, префектура Хего, где в это время года можно увидеть десятки цветущих деревьев сакуры. Женщина примерно 40 лет сделала замечание пожилому мужчина по поводу его поведения, после чего между ними вспыхнула ссора. Согласно показаниям свидетелей, пенсионер неожиданно укусил незнакомку за руку. Очевидцы вызвали полицию, и прибывшие на место правоохранители задержали подозреваемого по обвинению в нападении, однако он отрицал свою вину.

Когда стражи порядка попытались увести задержанного к полицейской машине, он сел на землю. Когда его погрузили на носилки, лицо мужчины неестественно побледнело, и он начал терять сознание. Тогда его немедленно доставили в ближайшую больницу. Медики начали оказывать ему помощь, но не смогли спасти. Через час после происшествия он перестал дышать.

Правоохранители подчеркивают, что в ходе ареста и транспортировки к подозреваемому не применяли грубую физическую силу. Расследование продолжается.

