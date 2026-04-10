16:06, 10 апреля 2026Интернет и СМИ

Подписание Путиным закона о геноциде стало сигналом для Германии

Junge Welt: Подписание Путиным закона о геноциде стало сигналом для Германии
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Подписание президентом РФ Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны стало сигналом для Германии. Об этом пишет Junge Welt.

В публикации говорится, что данное решение может иметь последствия для ученых, журналистов и других, кто отрицает геноцид людей СССР. Кроме того уточняется, что закон будет применяться как в РФ, так и в других странах. Также данное решение может повлечь демонтаж кладбищ советских военнопленных в Германии.

По информации от Junge Welt, за последнее время на территории Украины, стран Балтии и Восточной Европы было демонтировано много мемориалов.

Как заявил «Ленте.ру» Александр Звягинцев, заместитель директора Института государства и права РАН, президент Академии Нюрнбергских принципов, заслуженный юрист России, принятие закона о геноциде «имеет большое значение для защиты исторической правды».

