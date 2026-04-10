Премьер-министр Венгрии высказался о попытках оппозиции захватить власть

Орбан: Оппоненты правительства Венгрии намерены захватить власть любым путем

Оппоненты правительства Венгрии хотят захватить власть любыми средствами, пытаясь оспорить итоги парламентских выборов 12 апреля и дискредитировать их на международном уровне. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе обращения к венгерским гражданам в эфире национальных телеканалов, передает ТАСС.

«Наши противники не остановятся ни перед чем, чтобы получить власть. Они заигрывают с иностранными разведками. Они угрожают расправой нашим сторонникам. Выдвигая сфабрикованные обвинения, они заявляют о фальсификации выборов еще до их начала», — отметил он.

Он отметил, что сейчас не следует допускать разногласий, ярости или вражды в государстве. Орбан также призвал венгров к единству и сплоченности.

Ранее политолог Петр Милосердов заявил, что скандалы в Венгрии являются частью жесткой борьбы правящей партии «Фидес» и оппозиционной «Тисы» на парламентских выборах. «В Венгрии сейчас идет действительно жесткая политическая борьба», — подчеркнул он.