Премьер-министр Венгрии высказался о попытках оппозиции захватить власть

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:47, 10 апреля 2026

Орбан: Оппоненты правительства Венгрии намерены захватить власть любым путем
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Оппоненты правительства Венгрии хотят захватить власть любыми средствами, пытаясь оспорить итоги парламентских выборов 12 апреля и дискредитировать их на международном уровне. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе обращения к венгерским гражданам в эфире национальных телеканалов, передает ТАСС.

«Наши противники не остановятся ни перед чем, чтобы получить власть. Они заигрывают с иностранными разведками. Они угрожают расправой нашим сторонникам. Выдвигая сфабрикованные обвинения, они заявляют о фальсификации выборов еще до их начала», — отметил он.

Он отметил, что сейчас не следует допускать разногласий, ярости или вражды в государстве. Орбан также призвал венгров к единству и сплоченности.

Ранее политолог Петр Милосердов заявил, что скандалы в Венгрии являются частью жесткой борьбы правящей партии «Фидес» и оппозиционной «Тисы» на парламентских выборах. «В Венгрии сейчас идет действительно жесткая политическая борьба», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok