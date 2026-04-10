01:11, 10 апреля 2026Мир

Президент Кубы высказался об отставке из-за США

Президент Кубы Диас-Канель заявил, что США не вправе требовать его ухода с поста
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Власти Соединенных Штатов проводят враждебную политику в отношении Кубы и не могут ничего навязывать Гаване. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель в интервью каналу NBC.

Он подчеркнул, что Вашингтон не имеет никакого права требовать его ухода со своего поста, лишь жители страны могут решать, оставаться ему во главе государства или нет.

«Если кубинский народ придет к выводу, что я не справляюсь со своими обязанностями, тогда мне не стоит находиться на посту президента, я буду держать ответ перед ним. Однако Соединенные Штаты не могут нам ничего навязывать», — высказался Диас-Канель.

Ранее газета The New York Times писала, что Соединенные Штаты заявили Кубе, что для достижения значимого прогресса в переговорах Мигель Диас-Канель должен уйти в отставку. Утверждается, что отставка кубинского лидера стала бы для президента США Дональда Трампа символической победой.

