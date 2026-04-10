Рабочие нашли окруженый черепами древний алтарь

16:26, 10 апреля 2026

В Мексике рабочие нашли алтарь с человеческими жертвоприношениями
Антонина Черташ

Фото: Egish Rahim / Shutterstock / Fotodom

В Мексике рабочие, прокладывавшие железную дорогу, обнаружили древний алтарь для человеческих жертвоприношений, окруженный черепами и костями. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Трехъярусное каменное сооружение было найдено у внешней стены археологической зоны Тула в штате Идальго. Рабочие наткнулись на него, когда рыли траншею для пассажирской линии Мехико — Керетаро. По словам археологов из Национального института антропологии и истории, монумент размером примерно 90 на 90 сантиметров сложен из декоративных блоков андезита. Верхний ярус покрыт речной галькой и базальтом, а средний выполнен из модульных плит, что придает ему уникальную форму. Его возраст оценивают примерно в тысячу лет

При раскопках основания ученые нашли человеческие останки — четыре черепа и несколько бедренных костей, а также керамические сосуды, обсидиановые фрагменты, костяные шилья и пряслица. Координатор проекта Виктор Франсиско Эредия Гильен предположил, что полных скелетов, скорее всего, не будет, так как к алтарю приносили только отдельные части тел жертв. По словам исследователя, обезглавливание в тот период совершали с помощью обсидиановых или кремневых ножей, оставляющих характерные следы на костях (один из черепов сохранил сочленение с позвоночником).

Кроме того, рядом с алтарем были обнаружены стены с фундаментом и полы — вероятно, монумент находился во дворе дворца, где жила знать племени тольтеков.

Ранее сообщалось, что ученые нашли на побережье Эквадора останки беременной женщины, которую принесли в жертву больше тысячи лет назад. Ее кисти и левая нога были отделены от тела, эксперты также зафиксировали переломы черепа и следы порезов на костях рук.

