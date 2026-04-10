20:35, 10 апреля 2026

Раскрыто идеальное время для последнего приема пищи

Гастроэнтеролог Приказчиков посоветовал ужинать за два-три часа до сна
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Гастроэнтеролог Александр Приказчиков заявил, что после ужина нельзя сразу же ложиться спать. Идеальное время для последнего приема пищи он раскрыл в интервью для YouTube-канала «Доктор Живой».

Приказчиков посоветовал ужинать за два-три часа до сна. Дело в том, что если человек ляжет в постель сразу же после еды, то содержимое желудка будет забрасываться в пищевод, что чревато его повреждением вплоть до эрозий, пояснил врач.

Более того, идеальным времяпрепровождением после ужина является прогулка, добавил он. Если нет возможности заняться такой физической активностью, то доктор призвал хотя бы не принимать горизонтальное положение. Причем это правило действует не только для ужина, а для любого приема пищи, отметил Приказчиков.

Ранее гастроэнтеролог Елена Грек рассказала, кому с осторожностью необходимо есть помидоры. По ее словам, этот овощ может привести к обострению гастрита.

