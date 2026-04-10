00:13, 10 апреля 2026Мир

Раскрыто изменившее позицию Трампа по Ливану событие

CBS News: Трамп пересмотрел свою позицию по Ливану после разговора с Нетаньяху
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп изменил свое решение о включении Ливана в план двухнедельного прекращения огня с Ираном после телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на дипломатические источники, знакомые с ситуацией.

По информации телеканала, изначально американский лидер был согласен с распространением режима прекращения огня на весь Ближний Восток, включая Ливан, но пересмотрел свою позицию после беседы с Нетаньяху.

Посольство Ирана в ЮАР сравнило Израиль с бешеной собакой и предложило Трампу надеть на него поводок. До этого стало известно, что Тегеран рассматривает возможность выхода из мирного соглашения, если Израиль продолжит атаковать Ливан.

