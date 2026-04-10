Раскрыты подробности о деятельности обманувшей бойцов СВО на миллионы рублей фирмы

Депутат Терещенко: Фирма «Воин вправе» обещала бойцам СВО решить любой вопрос

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Константин Терещенко в беседе с «Царьградом» поделился подробностями об обманувших на миллионы рублей участников спецоперации сотрудниках фирмы «Воин вправе». По его словам, мошенники размещали рекламу, буквально обещав «решить любой вопрос».

«В этой рекламе говорилось: "Приходите — вы получите всевозможные преференции, положенные космические выплаты"», — пояснил он.

Первая публикация в прессе Новосибирска о деятельности данной фирмы появилась в начале ноября. Тогда женщина опубликовала аудиозапись, где представители «Воин вправе» давали несбыточные обещания и просили огромную сумму за свои услуги. Это привело к тому, что организация привлекла внимание Следственного комитета РФ.

«Они вводили в заблуждение участников СВО, их семьи: приносите, мол, деньги, мы любой вопрос решим, в том числе по каким-то выплатам многомиллионным и по лечению. То есть много обещаний было, но фактически после приема денег пропадали с орбиты, не отвечали на звонки. В результате СК активно включился», — поделился Терещенко подробностями.

Ранее сообщалось, что главу юридической компании «Воин вправе» и пятерых сотрудников задержали правоохранители в Новосибирске за обман бойцов специальной военной операции и их семей. Фирма обманула граждан минимум на 11 миллионов рублей.