Режим ЧС ввели в столице российского региона после взрыва

Во Владикавказе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва. Об этом сообщил мэр города Вячеслав Мильдзихов в своем Telegram-канале.

«Режим ЧС введен на территории Владикавказа в связи со взрывом здания в Партизанском переулке», — написал он.

Политик уточнил, что режим действует в границах улиц Интернациональная, Маркова и переулка Партизанский. Зону ЧС уже оцепили, по периметру действует пропускной режим.

В центре Владикавказа в пятницу, 10 апреля, произошел взрыв на складах, где хранилась пиротехника. По последним данным, пострадали 15 человек, еще двоих спасти не удалось. Предварительной причиной произошедшего назвали нарушение правил обращения с открытым огнем. Первые минуты после происшествия попали на видео.