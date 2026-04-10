Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:39, 10 апреля 2026Россия

Режим ЧС ввели в столице российского региона после взрыва

Мэр Владикавказа Мильдзихов: Режим ЧС ввели после взрыва
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС России / ТАСС

Во Владикавказе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва. Об этом сообщил мэр города Вячеслав Мильдзихов в своем Telegram-канале.

«Режим ЧС введен на территории Владикавказа в связи со взрывом здания в Партизанском переулке», — написал он.

Политик уточнил, что режим действует в границах улиц Интернациональная, Маркова и переулка Партизанский. Зону ЧС уже оцепили, по периметру действует пропускной режим.

В центре Владикавказа в пятницу, 10 апреля, произошел взрыв на складах, где хранилась пиротехника. По последним данным, пострадали 15 человек, еще двоих спасти не удалось. Предварительной причиной произошедшего назвали нарушение правил обращения с открытым огнем. Первые минуты после происшествия попали на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok