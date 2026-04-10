Роспотребнадзор доложил о ситуации в затопленном Дагестане

Роспотребнадзор сообщил о дезинфекции объектов в затопленном Дагестане

Сотрудники Роспотребнадзора разработали план по дезинфекции объектов в затопленном Дагестане. Об этом ведомство сообщило в мессенджере Max.

«Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и предотвращения вспышек инфекций (гепатита А, брюшного тифа, ротавирусных инфекций) в условиях паводка специалистами Роспотребнадзора разработан план работ по дезинфекции», — говорится в сообщении.

В план входит формирование дезинфекционных бригад, работа с жилыми домами, колодцами, социальными объектами и кладбищами, а также мероприятия по борьбе с грызунами. Специалисты, помимо того, проводят гиперхлорирование и обеззараживание водопроводных сетей.

В Роспотребнадзоре добавили, что на данный момент сотрудники исследовали около 700 проб воды. Также продолжается исследование биоматериала от людей на вирусы.

Проливные дожди в Дагестане и Чечне стали причиной масштабного наводнения. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за 100 лет. Последний раз подобные показатели отмечались в марте 1919 года. Известно, что в Дагестане в результате стихийного бедствия пострадали более 15 тысяч человек. На данный момент в регионах установили ЧС федерального характера.