Россия завершила этап помощи переселенцам из Нагорного Карабаха

Россия помогла 40 тысячам переселенцев из Нагорного Карабаха

Россия завершила очередной масштабный этап гуманитарного проекта по поддержке вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, находящихся в Армении. Акция была организована АНО «Евразия» и АНО «Русская Гуманитарная Миссия» (РГМ) в рамках проекта «Россия с вами» под эгидой Россотрудничества при поддержке местных администраций и волонтерских объединений. Проект стартовал 31 июля 2025 года и продолжался более восьми с половиной месяцев — до середины апреля 2026-го.

За это время гуманитарная помощь была оказана 9310 семьям, что составляет более 40 тысяч человек. Среди получателей — наиболее уязвимые категории граждан: многодетные семьи, семьи, потерявшие кормильца, семьи с инвалидами, а также одинокие пожилые люди. Им передали 9310 комплексных гуманитарных наборов, в которые входили продукты питания, средства гигиены, бытовая химия и детские товары. Пункты выдачи были развернуты в различных населенных пунктах страны, параллельно осуществлялись адресные доставки для маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего проект охватил 45 населенных пунктов по всей территории Армении.

«Завершение очередного масштабного этапа акции — не просто отчет о проделанной работе, а живое подтверждение: помощь приходит именно тогда и именно туда, где она действительно нужна. 40 тысяч человек получили поддержку — и каждая из этих 40 тысяч историй уникальна. Кто-то смог спокойно встретить зиму с продуктами и средствами гигиены, кто-то — обеспечить самое необходимое для маленьких детей. Мы прекрасно понимаем: главное здесь — не количество наборов, а то, что за ними стоят внимание и забота. Россия не раз доказывала, что для нее не существует "чужих" бед. Будь то Нагорный Карабах или любой другой регион — там, где живут наши соотечественники и друзья, мы будем рядом. И этот проект — яркий пример того, как государственные структуры, общественные организации и простые люди объединяются вокруг общего дела. Не потому, что "так надо", а потому, что иначе нельзя», — рассказал заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка.

Генеральный директор АНО «Русская Гуманитарная Миссия» Сергей Шевчук напомнил о многолетней работе организации в Армении. «За последние годы Русская Гуманитарная Миссия побывала во всех регионах Армении, и этот проект стал важным этапом нашей системной работы в стране. Мы не просто передавали гуманитарную помощь — мы были рядом с людьми, общались, поддерживали, старались понять их реальные потребности. За время реализации акции помощь получили тысячи семей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Для нас это не просто результат в цифрах — за каждой из них стоят конкретные судьбы, истории преодоления и огромная внутренняя сила людей, которым пришлось заново выстраивать свою жизнь», — напомнил Сергей Шевчук.

Депутат Госдумы, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова отметила, что для организации важно быть рядом с людьми, которым сегодня особенно нужна поддержка. «Почти девять месяцев мы работаем с теми, кто лишился чувства защищенности и стабильности. За это время гуманитарную помощь получили больше 40 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Армении. За этими цифрами — люди, которым важно знать, что они не остались один на один со своей ситуацией. Мы помогаем им восстановить уверенность и вернуться к нормальной жизни. Это и есть наша ответственность и приоритет работы», — отметила Алена Аршинова.

Россия завершила очередной этап помощи, однако на этом поддержка не заканчивается: гуманитарная работа на территории республики будет продолжена, отметили организаторы, которые выразили благодарность Министерству обороны Российской Федерации за содействие в организации доставки гуманитарной помощи.

