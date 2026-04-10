Россиян предупредили о незаконных крестных ходах на Пасху

15:34, 10 апреля 2026Россия

РПЦ предупредила россиян о незаконных политических крестных ходах на Пасху
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

В социальных сетях распространяются призывы принять участие в политических крестных ходах на Пасху, участие в них является незаконным и не согласовано с церковными властями. Об этом россиян предупредили в синодальном отделе Русской православной церкви (РПЦ).

По словам представителей РПЦ, Пасха — праздник, который не должен стать политической манифестацией, что могло бы разъединить россиян.

«Афиши сопровождаются слоганом: "Шествие веры, шаги свободы" (...) Призываем православных верующих не принимать участия в политических мероприятиях, манипулятивно позиционируемых как "Пасхальные крестные ходы"», — говорится в публикации РПЦ.

Ранее заместитель управляющего делами Московской Патриархии, епископ Павлово-Посадский Силуан указал на признак приближения Второго пришествия.

    Последние новости

    Зеленский высказался о ядерном оружии у Украины

    Трагедию с туристами на Камчатке описали фразой «как на перевале Дятлова»

    Шаляпин раскрыл секрет стройности фразой «как можно отказаться от пельмешек?»

    Рабочие нашли окруженый черепами древний алтарь

    Газманов сравнил важность таланта и образования

    Артемий Лебедев сделал пересадку волос

    Цыганова поддержала идею отдать ей песни Пугачевой

    В ряде российских регионов стало не хватать жилья

    В Госдуме сочли близким к критическому состояние коммунальной отрасли в России

    СК отреагировал на мощный взрыв в столице российского региона

    Все новости
