18:28, 8 апреля 2026

В РПЦ указали на признак приближения Второго пришествия

РПЦ: Градус вражды в обществе является признаком Второго пришествия
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Викарий Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской Патриархии, епископ Павлово-Посадский Силуан указал на признак приближения Второго пришествия. По его словам, им является повышение градуса вражды в обществе, передает РИА Новости.

По словам представителя РПЦ, поверье о том, что отсутствие Благодатного огня накануне Пасхи предвещает Второе пришествие Христа, не библейское, в Священном Писании есть более важные его признаки.

«И один из самых трагичных — то, что во многих из-за умножения беззаконий оскудеет любовь. Вот когда градус вражды превышает горение любви в обществе — это более очевидный признак скорого Второго пришествия, чем схождение или несхождение Благодатного огня», — обозначил епископ.

Священнослужитель выразил надежду, что Благодатный огонь в Иерусалиме сойдет. «Мы можем только предполагать, а Господь управит по своей воле», — заключил он.

Ранее в РПЦ осудили покупку роскошных куличей за «бешеные деньги». По мнению церкви, верующим стоит подходить к празднику более осознанно.

