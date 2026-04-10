Россиян призвали соблюдать за пасхальным столом два правила ради сохранения здоровья

Врач Помойнецкая призвала употреблять кулич минимум через один час после еды

Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая заявила, что ради сохранения здоровья за пасхальным столом необходимо соблюдать два правила. Их она перечислила россиянам в своем Telegram-канале.

Во-первых, по словам Помойнецкой, поскольку сваренные вкрутую яйца долго перевариваются, их не стоит употреблять в большом количестве. «Даже если очень хочется соблюсти традицию, для этого достаточно одного яйца. А если вы знаете, что ЖКТ реагирует, то можно ограничиться половинкой», — написала она.

Во-вторых, врач призвала не есть закуски, салаты, мясо, птицу, рыбу, яйца и кулич в один прием пищи. Так, начинать всегда необходимо с обычной еды в умеренном количестве. Когда пройдет минимум один час, можно дополнительно выпить чай и съесть кусок кулича, добавила специалистка.

