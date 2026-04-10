16:32, 10 апреля 2026

Россиян призвали соблюдать за пасхальным столом два правила ради сохранения здоровья

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: photosbelkina / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая заявила, что ради сохранения здоровья за пасхальным столом необходимо соблюдать два правила. Их она перечислила россиянам в своем Telegram-канале.

Во-первых, по словам Помойнецкой, поскольку сваренные вкрутую яйца долго перевариваются, их не стоит употреблять в большом количестве. «Даже если очень хочется соблюсти традицию, для этого достаточно одного яйца. А если вы знаете, что ЖКТ реагирует, то можно ограничиться половинкой», — написала она.

Во-вторых, врач призвала не есть закуски, салаты, мясо, птицу, рыбу, яйца и кулич в один прием пищи. Так, начинать всегда необходимо с обычной еды в умеренном количестве. Когда пройдет минимум один час, можно дополнительно выпить чай и съесть кусок кулича, добавила специалистка.

Ранее диетолог Эльвира Белева призвала не смотреть телевизор во время еды. Она предупредила, что такая привычка чревата возникновением горечи во рту.

