Гастроэнтеролог сделала предупреждение любителям смотреть телевизор во время еды

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Просмотр телевизора во время еды вредит здоровью и мешает перевариванию пищи, заявила гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева. Такое предупреждение она сделала в беседе с изданием UfaTime.ru.

Белева объяснила: когда человек смотрит на экран во время приема пищи, его мыслительный процесс направлен не на блюдо, а на видео, из-за чего еда не может полноценно перевариться и застаивается в желудке. По словам врача, из-за этого могут возникать изжога, вздутие, тошнота и горечь во рту.

Доктор добавила, что особую опасность во время еды представляют ужастики или остросюжетные фильмы. Как рассказала Белева, у любителей таких видео во время просмотра в кровь выбрасываются адреналин и кортизол, которые дополнительно мешают нормальному перевариванию пищи.

Чтобы избавиться от дискомфорта после еды, Белева призвала не использовать гаджеты во время еды. Она также порекомендовала выделять на прием пищи не менее 15 минут. Доктор посоветовала тратить это время исключительно на еду: тщательно пережевывать ее, наслаждаться процессом и стараться чувствовать вкус блюд.

Ранее диетолог Екатерина Бурляева перечислила женщинам старше 45 лет продукты, защищающие от перепадов настроения. С этой целью она посоветовала включить в рацион бананы и шоколад.

