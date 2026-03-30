Гастроэнтеролог сделала предупреждение любителям смотреть телевизор во время еды

Диетолог Белева: Просмотр видео во время еды мешает перевариванию пищи

Просмотр телевизора во время еды вредит здоровью и мешает перевариванию пищи, заявила гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева. Такое предупреждение она сделала в беседе с изданием UfaTime.ru.

Белева объяснила: когда человек смотрит на экран во время приема пищи, его мыслительный процесс направлен не на блюдо, а на видео, из-за чего еда не может полноценно перевариться и застаивается в желудке. По словам врача, из-за этого могут возникать изжога, вздутие, тошнота и горечь во рту.

Доктор добавила, что особую опасность во время еды представляют ужастики или остросюжетные фильмы. Как рассказала Белева, у любителей таких видео во время просмотра в кровь выбрасываются адреналин и кортизол, которые дополнительно мешают нормальному перевариванию пищи.

Чтобы избавиться от дискомфорта после еды, Белева призвала не использовать гаджеты во время еды. Она также порекомендовала выделять на прием пищи не менее 15 минут. Доктор посоветовала тратить это время исключительно на еду: тщательно пережевывать ее, наслаждаться процессом и стараться чувствовать вкус блюд.

