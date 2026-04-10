09:39, 10 апреля 2026Россия

Россияне предпочли окрашивание яиц посещению храма

ВЦИОМ: 7 из 10 россиян будут отмечать Пасху
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пасха для россиян вошла в число главных важных праздников наряду с Рождеством Христовым и заняла четвертое место, уступив только Новому году, Дню Победы и 8 Марта. В этом году праздник, который пройдет 12 апреля, будут отмечать 7 из 10 граждан, соответствующие данные приводит ВЦИОМ.

Самым православным округом при этом оказался Сибирский, а наименее православным — Северо-Кавказский. В материале отмечается, что в наши дни Пасха сохраняется больше как культурно значимое событие, а ее содержание все больше определяется семейными практиками, а не религиозной дисциплиной, которую в основном соблюдают лишь представители старшего поколения.

Вместе с тем сохраняются такие традиции, как окрашивание яиц, выпечка куличей, семейное застолье, тогда как посещение храма, освящение и ритуальные формы памяти отошли на второе место. Что касается соблюдения гражданами Великого поста перед Пасхой, то индекс строгости в этом вопросе составляет всего 14 пунктов из 100. При этом с возрастом строгость соблюдения возрастает до 21 пункта.

Ранее россиян предупредили о рисках отравиться крашеными яйцами. Они прежде всего связаны с веществами, которые входят в состав красителя, рассказала руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова.

