Россиянка описала турбулентность в самолете фразой «всеобщая женская паника, орут все»

Россиянка сняла турбулентность в самолете на камеру и описала происходившее фразой «всеобщая женская паника, орут все». Кадры она разместила на своей странице @beauty_dashenika в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора публикации, тряска началась на рейсе с тайского Пхукета в Хабаровск 5 апреля. Когда борт пролетал над Китаем, самолет оказался в зоне сильной турбулентности, что вызвало панику среди пассажиров. «Я не орала, я шутила, но еще минут пять такого, и баллон с кислородом нужен был бы уже мне», — пожаловалась пассажирка.

Ранее младенец подлетел к потолку и ударился о него во время турбулентности на рейсе в США. На том же рейсе три бортпроводницы получили серьезные травмы.