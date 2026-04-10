Российская тревел-блогерша развенчала мифы о криминальной Мексике

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, путешествующая по Мексике, развенчала мифы о криминальности этой страны. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, смотреть на Мексику через «призму» телевиденья и новостей не стоит, так как «настоящую» страну не покажут в СМИ. «Никто не будет смотреть новости под названием: "В одном мексиканском городе сегодня спокойно поужинали, погуляли и легли спать". Это скучно. А вот если что-то случилось, тогда это сразу становится главной новостью», — объяснила Ершова.

Девушка отметила, что ее живущие в России родители часто тревожатся из-за событий в латиноамериканской стране. Из ленты новостей им кажется, что «Мексика живет в постоянном триллере». При этом путешественница вместе с возлюбленным проехали несколько местных штатов и пока ни разу не столкнулись со злоумышленниками.

«Иногда мне кажется, что Мексика — это две разные страны. Одна — в новостях, другая — за окном нашей машины. Мы видим людей, которые идут на работу. Видим семьи, которые вечером гуляют на площади. Видим уличные кафе, где люди сидят, разговаривают и смеются», — заключила россиянка.

Ранее Ершова описала Пасху в Мексике фразой «хочешь — идешь по церквям, хочешь — по барам». Автор публикации отметила, что Мексика — страна удивительного баланса, в которой параллельно существуют две стороны праздника. Так, рядом с семью церквями в Сан-Луис-Потоси расположены семь питейных заведений.