09:06, 10 апреля 2026

Российский тревел-блогер назвал главное разочарование иммигрантов в США

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Российский тревел-блогер Александр побывал в США и назвал главное разочарование иммигрантов в этой стране. Своими наблюдениями он поделился в блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По мнению автора публикации, переехавшие в Соединенные Штаты россияне разочаровываются в стоимости жилья. Так, большая часть заработка иммигранта будет уходить на аренду комнаты, в которой «никогда не проводились ремонтные работы».

Александр отметил, что, помимо платы за аренду, человек будет вынужден оплачивать страховку и делать взносы в ассоциацию домовладельцев. Также отдельной статьей расходов для него станет оплата коммунальных платежей и налоги. «Вот и получается, что человек, работая практически без отдыха, не имеет ни средств, ни времени, чтобы наслаждаться жизнью. Вся его жизнь проходит в оплате самых необходимых вещей и выплате кредитов. А в США вся жизнь — это бесконечные кредиты», — подытожил опытный путешественник.

Ранее Александр пообщался с соотечественником, который планировал снимать жилье у американца в Нью-Джерси. Блогер выяснил, что арендодатель считает, что россияне «везде распространяют грязь».

