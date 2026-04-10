Новости спорта
16:13, 10 апреля 2026

Российский вратарь Хайкин описал эмоции от получения норвежского гражданства

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ole Martin Wold / Getty Images

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин описал эмоции от получения норвежского гражданства. Его слова приводит сайт команды.

Он назвал этот день важным для себя и своей семьи. «От команды поступило много поздравлений, и для меня было небольшим сюрпризом, что все об этом знали», — заявил Хайкин.

О получении гражданства Хайкиным стало известно ранее 10 апреля. Теперь Ассоциациz футбола Норвегии готовит документы в Международную федерацию футбола (ФИФА), чтобы вратарю разрешили играть за норвежскую сборную.

В октябре 2025 года Хайкин отказался от российского спортивного гражданства, чтобы иметь возможность выступать за сборную Норвегии. Он вызывался в национальную команду России, но не провел за нее ни одного матча.

