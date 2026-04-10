«Русские» деревни ликвидировали на Бали

На индонезийском Бали ликвидировали «Русские деревни» и «украинские деревни». Об этом сообщил РИА Новости губернатор острова И Ваян Костер.

Он отметил, что некоторые российские и украинские туристы начали не только отдыхать, но стали инвестировать и открывать бизнес на острове. Однако, часть из них селилась в одном эксклюзивном районе. В результате в Убуде появились русские и украинские деревни. «Поэтому я потребовал от главы округа Гианьяр и начальника полиции навести порядок <...> Если они живут здесь — пусть живут упорядочено, в соответствии с законами Индонезии, Бали и местной культуры», — пояснил Костер.

Ранее замминистра туризма Индонезии Ни Маде Аю Мартини объяснила критику в адрес российских туристов. По ее словам, речь идет про всех иностранцев, которые нарушают правила пребывания в стране. При этом она добавила, что россиян все еще ждут на популярном курортном острове. До этого российский турист спел песню на русском языке на фоне вулкана Батур на Бали, который местные считают священным, и был депортирован на родину.