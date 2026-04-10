«Русские» деревни ликвидировали на Бали

04:09, 10 апреля 2026Путешествия

Губернатор Бали Костер: русские и украинские деревни ликвидировали на острове
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

На индонезийском Бали ликвидировали «Русские деревни» и «украинские деревни». Об этом сообщил РИА Новости губернатор острова И Ваян Костер.

Он отметил, что некоторые российские и украинские туристы начали не только отдыхать, но стали инвестировать и открывать бизнес на острове. Однако, часть из них селилась в одном эксклюзивном районе. В результате в Убуде появились русские и украинские деревни. «Поэтому я потребовал от главы округа Гианьяр и начальника полиции навести порядок <...> Если они живут здесь — пусть живут упорядочено, в соответствии с законами Индонезии, Бали и местной культуры», — пояснил Костер.

Ранее замминистра туризма Индонезии Ни Маде Аю Мартини объяснила критику в адрес российских туристов. По ее словам, речь идет про всех иностранцев, которые нарушают правила пребывания в стране. При этом она добавила, что россиян все еще ждут на популярном курортном острове. До этого российский турист спел песню на русском языке на фоне вулкана Батур на Бали, который местные считают священным, и был депортирован на родину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил пасхальное перемирие на 32 часа. Что ответил Зеленский?

    Появились подробности о массированной атаке на российский регион

    Двух мужчин арестовали за слухи о краже пенисов

    Свадебный наряд невесты с маленькой грудью всполошил россиянок

    Мужчина соврал в резюме и стал самым ценным сотрудником компании

    Премьер Италии обратилась с призывом к Европе по поводу НАТО

    На Западе сделали неутешительное признание об украинской ПВО

    Кандидат на место главы офиса Зеленского утаила элитный особняк во Флориде

    Блогерша описала Грецию фразой «такого количества людей в шубах я не видела даже в Сибири»

    Все новости
