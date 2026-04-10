Стали известны подробности романа Пелевина об острове Эпштейна

Роман писателя Виктора Пелевина об острове Эпштейна выйдет не осенью, а весной

Писатель Виктор Пелевин выпустит свое новое произведение не в привычный осенний период, а весной. Об этом стало известно из пресс-релиза компании «Литрес», оказавшегося в распоряжении «Ленты.Ру».

Издательство «Эксмо» выпустит роман культового писателя уже 23 апреля 2026 года. На этот раз сюжет новинки не связан с циклом Transhumanism Inc. Известно, что история закручивается вокруг скандального дела осужденного за педофилию и торговлю людьми финансиста Джеффри Эпштейна и его таинственного острова, который в книге называется «островом Синей бороды».

Уточняется также, что продажи стартуют одновременно в книжных магазинах и на маркетплейсах.

Ранее журналисты «Осторожно, новости» сообщили, что получили рукопись предположительно нового романа Виктора Пелевина. Он мог написать роман о скандальном финансисте Джеффри Эпштейне.