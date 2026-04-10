Дизен: Франция готова начать военный конфликт с РФ вместо ведения переговоров

Франция готова начать прямой военный конфликт с Россией вместо возобновления переговоров с ней. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

По словам эксперта, глава генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Франции генерал Фабьен Мандон выступил за увеличение военных расходов из-за возможного конфликта с Россией. Французский генерал отметил, что Париж должен быть готов «потерять своих детей».

«Похоже, что Париж готов на все, кроме ведения дипломатии и смягчения разногласий в сфере безопасности между НАТО и Россией», — написал он.

Ранее лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил о подготовке Европы к войне с Россией. По его словам, Евросоюз подталкивает государства к войне с помощью ускоренного всеобщего перевооружения.