14:47, 10 апреля 2026

Стало известно о готовности Франции начать войну с Россией вместо ведения переговоров

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Франция готова начать прямой военный конфликт с Россией вместо возобновления переговоров с ней. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

По словам эксперта, глава генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Франции генерал Фабьен Мандон выступил за увеличение военных расходов из-за возможного конфликта с Россией. Французский генерал отметил, что Париж должен быть готов «потерять своих детей».

«Похоже, что Париж готов на все, кроме ведения дипломатии и смягчения разногласий в сфере безопасности между НАТО и Россией», — написал он.

Ранее лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил о подготовке Европы к войне с Россией. По его словам, Евросоюз подталкивает государства к войне с помощью ускоренного всеобщего перевооружения.

    Последние новости

    «Целый поток оскорблений». Трамп накричал на генсека НАТО. В чем причина?

    Иран назвал условие открытия Ормузского пролива

    Операция по задержанию двоих бывших участников банды Басаева и Хаттаба попала на видео

    Россиянам перечислили способы выбрать самые удачные куличи

    Зеленский пообещал завершить ремонт «Дружбы» весной

    Россиян предупредили об ошибке в Страстную неделю

    Жители трех регионов бросились брать семейную ипотеку

    Стало известно о готовности Франции начать войну с Россией вместо ведения переговоров

    Россиянам пригрозили тюрьмой за выброс мусора из окна

    Стало известно о жертве при взрыве в столице российского региона

    Все новости
