Стало известно о росте числа пострадавших при взрыве в столице российского региона

Число пострадавших при взрыве во Владикавказе выросло до восьми

Число пострадавших при взрыве в центре Владикавказа выросло до восьми. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, среди пострадавших есть один ребенок. Отмечается, что на данный момент пять человек госпитализировали.

Сейчас продолжается тушение пожара, а также разбор завалов.

О ЧП в здании на улице Августовских стало известно ранее 10 апреля. После взрыва в российском городе начались мощный пожар и задымление. Очевидцы также рассказали о «белых вспышках» и «хлопках». Изначально сообщалось о четверых пострадавших.