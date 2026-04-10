Стало известно о росте числа пострадавших при взрыве в столице российского региона

Число пострадавших при взрыве в центре Владикавказа выросло до восьми. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По предварительным данным, среди пострадавших есть один ребенок. Отмечается, что на данный момент пять человек госпитализировали.
Сейчас продолжается тушение пожара, а также разбор завалов.
О ЧП в здании на улице Августовских стало известно ранее 10 апреля. После взрыва в российском городе начались мощный пожар и задымление. Очевидцы также рассказали о «белых вспышках» и «хлопках». Изначально сообщалось о четверых пострадавших.