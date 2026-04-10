Стало известно о росте числа пострадавших при взрыве в столице российского региона

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:09, 10 апреля 2026Россия

Число пострадавших при взрыве во Владикавказе выросло до восьми
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Число пострадавших при взрыве в центре Владикавказа выросло до восьми. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, среди пострадавших есть один ребенок. Отмечается, что на данный момент пять человек госпитализировали.

Сейчас продолжается тушение пожара, а также разбор завалов.

О ЧП в здании на улице Августовских стало известно ранее 10 апреля. После взрыва в российском городе начались мощный пожар и задымление. Очевидцы также рассказали о «белых вспышках» и «хлопках». Изначально сообщалось о четверых пострадавших.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok