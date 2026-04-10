Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:31, 10 апреля 2026

Стилист назвала признаки безвкусно одетого человека

Юлия Сычева
Фото: AboutLife / Raev Denis / Shutterstock / Fotodom  

Даже если вещи сами по себе хорошие, человек может выглядеть как будто немного из прошлого — образ не складывается, рассказала стилист Елена Гришаева. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

По словам эксперта, первое, что выдает безвкусно одетого человека — это логомания. Она объяснила, что крупные логотипы, броские надписи, когда одежда буквально кричит о брендах — это уже устаревший прием, потому что сейчас работает обратная история: вещь не говорит, а сидит. Минимализм, хорошая посадка и качество — вот что создает ощущение вкуса, подчеркнула Гришаева.

Также образ портят избыток украшательств в виде страз, люверсов, декора, которые даже при своей актуальности в совокупности создают перегруз. Еще одна проблема — неправильная посадка, когда вещь сама по себе хорошая, но попросту не сидит на человеке. По ее словам, в таком случае возникает вопрос в понимании своего тела: пропорций, сильных сторон, того, как корректировать нюансы.

Материалы по теме:
Модные аксессуары на весну 2026 года. Какие сумки, украшения и головные уборы в тренде в новом сезоне?
Модные аксессуары на весну 2026 года.Какие сумки, украшения и головные уборы в тренде в новом сезоне?
17 марта 2026
Модные женские стрижки на средние волосы в 2026 году: тренды с фото, советы стилиста
Модные женские стрижки на средние волосы в 2026 году:тренды с фото, советы стилиста
23 марта 2026
Фигура «песочные часы»: особенности, что носить. Как подчеркнуть пропорции с помощью одежды?
Фигура «песочные часы»: особенности, что носить.Как подчеркнуть пропорции с помощью одежды?
1 апреля 2026

«Еще один частый признак — смешение разных эстетик. Когда в одном образе встречаются элементы из разных "историй" — например, этно, классика и глянец — это выглядит как случайный набор, а не как продуманное решение. Также сильно выдают ошибки в цвете. Если нет понимания базовой колористики, оттенки начинают конфликтовать, и образ буквально "разваливается"», -— поделилась Гришаева.

Еще один важный момент, отметила эксперт, — это вектор стиля. Она пояснила, что у каждого человека есть своя внешность, свои черты, и образ должен им соответствовать. Когда одежда, прическа и макияж «из разных направлений», возникает ощущение дисгармонии, считает стилист.

«В целом стиль — это не просто про одежду. Это про знания: мода, бьюти (прическа и макияж), колористика, насмотренность, даже понимание искусства. Чтобы выглядеть современно, важно постоянно держать руку на пульсе этих сфер. И именно поэтому работа со стилистом — это не про "одеть человека", а про собрать цельную картину. Когда образ начинает работать на вас, а не против вас», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что волосатая грудь у мужчин вновь стала модной. Журналисты заметили, что многие звездные мужчины стали часто демонстрировать на публике волосы на теле. В пример они привели фотосессию звезды «Белого лотоса», актера Джона Гриза для люксового бренда Jacquemus, а также съемку солиста One Direction Найла Хорана для GQ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил пасхальное перемирие на 32 часа. Что ответил Зеленский?

    Россиянам перечислили способы победить страх вождения после ДТП

    Стилист назвала признаки безвкусно одетого человека

    В Госдуме назвали размер пенсии никогда не работавших россиян

    Российская тревел-блогерша развенчала мифы о криминальной Мексике

    Медик посоветовал россиянам не помогать пострадавшим в дорожных авариях

    На Украине рассказали о ненависти Зеленского к одному европейскому лидеру

    США предприняли одно действие перед нападением на Иран

    Анонимный миллиардер дал деньги на человеческие клоны без мозга для продления жизни

    Таблицы с нормой секса по возрастам назвали опасной чушью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok