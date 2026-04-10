Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

Трамп: США ведут военную подготовку на случай провала сделки с Ираном

Соединенные Штаты ведут военную подготовку и заряжают корабли лучшими боеприпасами на случай провала сделки с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с изданием New York Post.

«Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием из когда-либо созданного (...) И если мы не заключим сделку, мы применим их, и применим очень эффективно», — пригрозил Трамп.

Переговоры Вашингтона и Тегерана в Исламабаде, предположительно, могут пройти в субботу, 11 апреля. Однако, как сообщил источник, встреча состоится лишь при условии, что США выполнят свои обещания по прекращению боевых действий в Ливане.