Трамп жестко раскритиковал Такера Карлсона и других американских журналистов

Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал Такера Карлсона и других американских журналистов из числа своих бывших сторонников. Соответствующий пост он оставил на своей странице в Truth Social.

«Знаете, почему Такер Карлсон, Мегин Келли, Кэндис Оуэнс и Алекс Джонс нападают на меня? Главным образом потому, что они считают замечательным, что Иран — государство-спонсор терроризма номер один — обладает ядерным оружием. У них есть одна общая черта: низкий IQ. Они глупые люди! Посмотрите на их послужной список. Их всех выгнали с телевидения, они потеряли свои шоу, потому что никому до них нет дела, они — психи, скандалисты и скажут что угодно ради дешевой рекламы», — написал он.

Глава государства напомнил, что «размахивающий руками дурак» Карлсон не смог закончить колледж и посоветовал ему обратиться к хорошему психиатру. Он также назвал вышеперечисленных журналистов «третьесортными неудачниками».

Ранее Такер Карлсон усомнился в победе США над Ираном. «Американские военные базы в регионе были разрушены; часть американских военных была выведена, отступила. Это не демонстрация силы, это демонстрация слабости... Это поражение», — сказал он.