05:44, 9 апреля 2026Интернет и СМИ

Такер Карлсон усомнился в победе США над Ираном

Марина Совина
Такер Карлсон. Фото: Reuters

Американский журналист Такер Карлсон усомнился в победе США над Ираном. Об этом он написал в социальной сети X.

Карлсон усомнился в победе США над Ираном и подчеркнул, что «смена режима» не сработала в стране.

«Американские военные базы в регионе были разрушены или, по крайней мере, серьезно повреждены; часть американских военных была выведена, отступила. Это нехорошо. Это не демонстрация силы, это демонстрация слабости... Это поражение», — сказал он.

8 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела самую масштабную атаку по территории всего Ливана. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана из десяти еще до начала переговоров.

