Трупный жир начали использовать для увеличения груди и подтяжки ягодиц

В эстетических клиниках США на легальных условиях используют трупный жир

В эстетических клиниках Соединенных Штатов Америки (США) на легальных условиях используют для увеличения груди, подтяжки ягодиц, коррекции ямок и придания объема щекам инъекционные препараты, изготовленные из трупного человеческого жира. Об этом пишет Le Point.

Продукты на основе жира, полученного от умерших доноров, в американских клиниках популярны уже около десяти лет.

Как отмечается в публикации, трупный жир проходит тщательный процесс очистки, во время которого удаляется весь генетический материал, и только после этого его вводят пациентам.

Благодаря тщательной подготовке, такой жир якобы не представляет опасности, а после инъекции клетки пациента и вовсе превращают его в собственный жир.

Данная практика одобрена Агентством США по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). Кроме того, пациенты все чаще прибегают к ней, отказываясь от липофилинга.

