13:59, 10 апреля 2026Экономика

Центробанк упрекнули в недостаточно резком снижении ключевой ставки

Глава РСПП Шохин: Для восстановления инвестиций ставку нужно опускать до 10 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Для восстановления притока инвестиций в российскую экономику руководству Центробанка (ЦБ) необходимо переходить к более резкому смягчению денежно-кредитной политики (ДКП). Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит ТАСС.

Для наращивания вложений в основной капитал, пояснил он, ключевую ставку нужно опускать хотя бы в районе 10 процентов годовых. Нынешний же уровень (15 процентов) не способствует притоку инвестиций. «Я считаю, что этого мало. Для экономики, для восстановления инвестиций этого недостаточно», — констатировал Шохин.

Восстановление инвестиций, добавил он, помогло бы оживить российскую экономику, которая в начале года продемонстрировала спад. Подобная динамика является тревожной, ее необходимо менять. «Потом будет не так просто разогревать экономику, если она серьезно остынет», — заключил Шохин.

Ранее он спрогнозировал российской экономике скорую стагнацию. Темпы роста в обозримом будущем сведутся к нулю, если не предпринимать меры для притока инвестиций в основной капитал. В 2026 году, ожидает Шохин, падение вложений может втрое превысить официальный прогноз и составить 1,5 процента. Стагнация российской экономики, заключил он, не позволит выполнить поставленные властями задачи в нацпроектах.

