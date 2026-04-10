Цыганова поддержала идею отдать ей песни Пугачевой

16:21, 10 апреля 2026Культура

Цыганова поддержала идею передать песни Пугачевой другим артистам
Ольга Коровина

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Певица Виктория Цыганова ответила на призыв передать ей песни уехавшей из России Аллы Пугачевой. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Исполнительница подчеркнула, что считает некоторые песни Пугачевой наследием, которое не принадлежит Примадонне. Она отметила, что хорошие композиции «всегда должны звучать».

«Их сочиняли композиторы, поэты. И лишь потому, что человек предал Родину и уехал, эти песни не должны переставать звучать», — считает Цыганова.

По словам певицы, в репертуаре Пугачевой отсутствовали патриотические песни, поскольку артистка чаще всего пела «о себе любимой». Цыганова заключила, что могла бы забрать себе композиции «Этот мир» и «Куда уходит детство».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал передать хиты Пугачевой уважаемым артистам. Помимо Цыгановой, к таким исполнителям он отнес Александра Маршала, группу «Любэ», Олега Газманова и Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN.

