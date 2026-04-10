В бюджет России перешли активы двоих экс-депутатов на почти сотню миллиардов

В Краснодаре суд национализировал активы 2 экс-депутатов на 81,5 млрд рублей

В Краснодаре суд национализировал активы двоих бывших депутатов Законодательного собрания края Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова на 81,5 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов края.

Речь идет о 318 жилых помещениях, 43 нежилых помещениях, 139 земельных участках, стопроцентной доле в уставном капитале 81 коммерческой организации и другом имуществе. Решение суда обращено к немедленному исполнению.

Суд установил, что до прихода во власть бизнес Сидюкова и Фурсы приносил не более 10 миллионов рублей в год. Однако в сговоре с бывшим вице-губернатором региона Андреем Коробкой они организовали нелегальную схему обогащения за счет госимущества. По указанию Коробки их компаниям в безвозмездное пользование передали 17 тысяч гектаров земель.

Кроме того, при поддержке Коробки в исторической части Краснодара прекратили деятельность элеватора, а землю перепрофилировали под застройку. Там фирмы Сидюкова возвели элитные жилые комплексы «Все свои» и «Все свои-VIP». Полученную преступным путем прибыль бизнесмены направляли на новые проекты и покупку недвижимости. Активы Сидюкова оценили в 62,5 миллиарда рублей, Фурсы — более чем в 19 миллиардов. Для сокрытия доходов доли в компаниях и объекты недвижимости записывались на родственников и доверенных лиц.

Ранее сообщалось, что Коробка с соучастниками рейдерским путем захватил крупное аграрное предприятие «Васюринский МПК» стоимостью свыше 20 миллиардов рублей.