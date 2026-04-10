Владеющий поместьем с храмом вице-губернатор Коробка совершал рейдерские захваты

Бывшего вице-губернатора Кубани Коробку уличили в рейдерском захвате

Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку уличили в рейдерском захвате предприятия агропромышленного комплекса. Об этом пишет ТАСС.

По версии следствия, в 2016 году Коробка, зная о нахождении в федеральной собственности 11 тысяч гектаров особо ценных земель — бывших рисоводческих совхозов с мелиоративными системами в Темрюкском районе, — решил завладеть ими. Он пролоббировал передачу земельного фонда Краснодарскому краю и закрепил его за краевым учреждением, подведомственным Минсельхозу.

После этого по указанию Коробки земли были предоставлены в безвозмездное пользование ООО «Перспектива агро», бенефициаром которого оказался партнер Коробки — Алексей Сидюков. По такой же схеме коммерческие структуры Сидюкова заполучили еще около шести тысяч гектаров из государственного учреждения. При этом бремя содержания земель легло на краевые предприятия, а Сидюков занимался капитализацией своих компаний за счет государственной собственности.

Ранее сообщалось, что Коробка построил себе загородное поместье за один миллиард рублей с вертолетной площадкой, причалом, теннисными кортами и личным храмом. В этом же поместье нашли 7 миллионов евро, 4 миллиона долларов и 31 миллион рублей.