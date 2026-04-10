Бывший СССР
14:42, 10 апреля 2026

В ЕС захотели провести либерализацию визового режима для постсоветской страны

В МИД Эстонии заявили о содействии либерализации визового режима для Армении
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Эстония содействует либерализации визового режима для граждан Армении в Европейский союз (ЕС). Такое заявление сделал глава эстонского МИД Маргус Цахкна, передает Armenpress в Telegram.

«Мы делаем практический шаг, это либерализация визового режима для армян, и мы действительно прилагаем большие усилия для достижения этого шага», — заявил он.

По словам дипломата, Таллин является партнером Еревана в ЕС и готов поддерживать инициативы, связанные с участием Армении в объединении.

Ранее Кремль предупредил Армению о необходимости сделать выбор между ЕС и Евразийским экономическим союзом. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, членство в этих организациях не сочетается между собой.

