В ЕС захотели провести либерализацию визового режима для постсоветской страны

В МИД Эстонии заявили о содействии либерализации визового режима для Армении

Эстония содействует либерализации визового режима для граждан Армении в Европейский союз (ЕС). Такое заявление сделал глава эстонского МИД Маргус Цахкна, передает Armenpress в Telegram.

«Мы делаем практический шаг, это либерализация визового режима для армян, и мы действительно прилагаем большие усилия для достижения этого шага», — заявил он.

По словам дипломата, Таллин является партнером Еревана в ЕС и готов поддерживать инициативы, связанные с участием Армении в объединении.

Ранее Кремль предупредил Армению о необходимости сделать выбор между ЕС и Евразийским экономическим союзом. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, членство в этих организациях не сочетается между собой.