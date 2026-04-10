Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:13, 10 апреля 2026

В Эстонии увидели военные риски при задержании российских танкеров

Варк: Эстония не будет задерживать российские танкеры из-за риска эскалации
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Artyom Sobolev / News.ru / Global Look Press

Эстония не будет задерживать российские танкеры в Балтийском море из-за риска военной эскалации. Об этом заявил командующий военно-морскими силами (ВМС) постсоветской страны Иво Варк в беседе с Reuters.

«Риск военной эскалации просто слишком высок», — подчеркнул Варк.

По его словам, Эстония будет вмешиваться только в случае угрозы безопасности или разлива нефти.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил британским войскам задерживать суда теневого флота России в территориальных водах страны. Отмечается, что из-за закрытия пролива Ла-Манш для таких судов операторы будут вынуждены либо выбирать более долгие и дорогостоящие маршруты, либо «столкнуться с риском быть задержанными».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok