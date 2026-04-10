Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:46, 10 апреля 2026Мир

В Европе сделали тяжелое признание о России

Евродепутат Гайзель: Попытки ЕС изолировать Россию провалились
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Meng Dingbo / Globallookpress.com

Попытки Европейского союза (ЕС) изолировать России не увенчались успехом. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Германии Томас Гайзель в разговоре с РИА Новости.

По его словам, все больше людей в объединении начинают сомневаться в правильности антироссийских санкций, считая, что нынешний курс ставит ЕС в сложное положение.

«Усилия по изоляции России с треском провалились, и нам нужно выработать новую стратегию. (...) В конце концов, Россия — это крупнейшая страна Европы», — отметил евродепутат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не обсуждает вопросы о снятии антироссийских санкций, поскольку они незаконны и не существуют для нее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok