В МИД сообщили о планах России в западном полушарии

Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:56, 10 апреля 2026Мир

Замглавы МИД Рябков: Россия не собирается уходить из западного полушария
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Россия не собирается уходить из западного полушария, вне зависимости от заявлений властей США. Об этом заявил журналистам в ходе визита в Гавану замглавы МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Он отметил, что в Вашингтоне одержимы идеей вытеснения России, как и Китая, из данного региона. По словам дипломата, одним из приоритетов российской внешней политики является Куба. Он добавил, что Москва не предаст остров, подчеркнув, что «это исключено».

Ранее депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», член Генсовета партии Евгений Ревенко назвал прибытие танкера на Кубу демонстрацией принципа «Своих не бросаем». «Куба является многолетним партнером, близким другом России в западном полушарии», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok