Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:55, 10 апреля 2026Культура

В Молдавии рекомендовали отменить концерт Арбениной

Министерство культуры Молдавии назвало концерт Дианы Арбениной нецелесообразным
Андрей Шеньшаков

Фото: Stupnikov Alexander / Spartak.com / Globallookpress.com

Министерство культуры Молдавии выступило с заявлением о выступлении некоторых артистов на территории страны. Об этом говорится в публикации ведомства в социальной сети Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Минкульт назвал нецелесообразным проведение концерта российской певицы Дианы Арбениной. В этот же список попал украинский композитор и певец Олег Винник. Ведомство направило свою оценку мероприятий организаторам.

«Рекомендация расторгнуть все договорные отношения во избежание ситуаций, которые могут привести к невозможности въезда на территорию Республики Молдова и, следовательно, к отмене мероприятий», — говорится в заявлении.

В 2024 году стало известно, что певцы Филипп Киркоров, Стас Михайлов и Николай Басков исполнили песню на румынском языке в поддержку молдавской партии «Шор».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok