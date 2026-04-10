В Молдавии рекомендовали отменить концерт Арбениной

Министерство культуры Молдавии назвало концерт Дианы Арбениной нецелесообразным

Министерство культуры Молдавии выступило с заявлением о выступлении некоторых артистов на территории страны. Об этом говорится в публикации ведомства в социальной сети Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Минкульт назвал нецелесообразным проведение концерта российской певицы Дианы Арбениной. В этот же список попал украинский композитор и певец Олег Винник. Ведомство направило свою оценку мероприятий организаторам.

«Рекомендация расторгнуть все договорные отношения во избежание ситуаций, которые могут привести к невозможности въезда на территорию Республики Молдова и, следовательно, к отмене мероприятий», — говорится в заявлении.

В 2024 году стало известно, что певцы Филипп Киркоров, Стас Михайлов и Николай Басков исполнили песню на румынском языке в поддержку молдавской партии «Шор».