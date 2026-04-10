15:27, 10 апреля 2026Бывший СССР

В Раде заявили о прекращении кампании давления на каноническую УПЦ

Нардеп Дубинский: Кампания давления на УПЦ выдохлась
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksym Muzychenko-Kishka / Reuters

Заявления главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) показывают, что кампания властей по давлению на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) выдохлась. Об этом заявил в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Кампания давления на церковь выдохлась. После всплеска переходов в 2022–2023 годах процесс резко затормозился (...). Поэтому риторику срочно смягчают — потому что не смогли завершить начатое», — заявил нардеп.

Он также выразил уверенность, что заявления Буданова связаны с желанием выглядеть умеренным кандидатом на потенциальных выборах президента.

Ранее Буданов заявил, что УПЦ выполнила все требования по разрыву связей с Москвой, а насильственные действия в духовной сфере не приносят положительных результатов. Он выступил против практики насильственного присоединения приходов УПЦ к раскольнической Православной церкви Украины.

