Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:33, 9 апреля 2026

Буданов выступил в поддержку канонической УПЦ

Буданов выступил против насильного присоединения УПЦ к раскольнической ПЦУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украинская православная церковь (УПЦ) выполнила все требования по разрыву связей с Москвой, а насильственные действия в духовной сфере не приносят положительных результатов. В поддержку канонической УПЦ выступил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Когда вы говорите "московский патриархат" — это манипуляция. Это УПЦ. (...) Насильно что-то делать в духовной сфере никогда не приносило результатов», — заявил чиновник.

Он добавил, что против практики насильственного присоединения приходов УПЦ к раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Ранее Буданов заявил, что у Украины есть всего два сценария будущего. По его словам, малые страны должны либо укрепляться и развиваться, либо постепенно терять субъектность под давлением более сильных соседей. При этом он подчеркнул, что Украина обязана стать великой страной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все живы». Бывший «народный губернатор» Донбасса у Дудя — о судьбе Пригожина, взятии Киева и чеченцах

    Названы четыре правила выбора одеяла для хорошего сна

    Внешность Ричарда Гира сравнили с одной породой собак

    Два мошенника заработали миллионы на гуманитарной помощи бойцам СВО

    Женщина похудела на 77 килограммов без операций и уколов

    Выявлен не связанный со здоровьем скрытый фактор риска рака

    Требование об обмене ИНН при переводах через СБП уточнили

    Выручка театра Кадышевой выросла в пять раз

    Военкор рассказал о «настоящей бойне» у ключевого для фронта города

    Россиянка описала самый интересный обряд в Эфиопии фразой «началось что-то жуткое»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok