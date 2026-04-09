Буданов выступил против насильного присоединения УПЦ к раскольнической ПЦУ

Украинская православная церковь (УПЦ) выполнила все требования по разрыву связей с Москвой, а насильственные действия в духовной сфере не приносят положительных результатов. В поддержку канонической УПЦ выступил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Когда вы говорите "московский патриархат" — это манипуляция. Это УПЦ. (...) Насильно что-то делать в духовной сфере никогда не приносило результатов», — заявил чиновник.

Он добавил, что против практики насильственного присоединения приходов УПЦ к раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Ранее Буданов заявил, что у Украины есть всего два сценария будущего. По его словам, малые страны должны либо укрепляться и развиваться, либо постепенно терять субъектность под давлением более сильных соседей. При этом он подчеркнул, что Украина обязана стать великой страной.