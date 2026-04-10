12:35, 10 апреля 2026Россия

В России десятилетнюю школьницу вытащили из секты ради «спасения от динозавров»

Майя Назарова

Фото: STUDIO POLARIS / Shutterstock / Fotodom

Жительница Москвы вытащила десятилетнюю сестру из секты ради «спасения от динозавров и конца света». Как сообщило издание Baza в Telegram-канале, в оккультной общине юная россиянка оказалась вместе с родителями.

Община «Царская империя» расположена в деревне Ершовка в Ульяновской области. Родители с дочерью вступили туда летом 2025 года.

Супруги стали именовать себя «инокиня Флавия» и «отец Григорий». Спустя время о странном решении родителей узнала их старшая, 33-летняя дочь. Она забила тревогу, когда поняла, что ее младшая сестра также попала в секту.

Москвичка обратилась в суд, так как узнала, что в общине были ужасающие условия содержания детей. Девочка не получала медицинской помощи и не ходила в школу. У нее был нарушен режим питания и сна из-за непрекращающихся молитв и постов. Ребенку запрещали общаться со сверстниками.

Изучив материалы дела и обстоятельства, суд встал на сторону старшей сестры и ограничил родителей в правах на воспитание девочки. Школьницу передали органам опеки.

Ранее школу с уклоном на вербовку детей в кришнаиты нашли в Московской области.

